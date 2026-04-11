女性の首を絞めて殺害しようとした殺人未遂の疑いで本籍宮崎市の38歳の男が11日午後逮捕されました。逮捕されたのは本籍宮崎市で自称 建設業の小玉 悠太郎容疑者38歳です。小玉容疑者は今月5日午前2時頃から午前5時半頃までの間に鹿児島県内で30代女性の首を絞めて殺害しようとした殺人未遂の疑いがもたれています。