佐世保市で11日、酒を飲んで車を運転し事故を起こしたとして、通信制高校で学ぶ男が酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕されました。 酒気帯び運転の疑いで逮捕されたのは、佐世保市の高校生 橋川朔芽容疑者(20)です。 警察によりますと橋川容疑者は、11日午前8時35分頃、佐世保市重尾町の県道で、酒を飲んだ状態で軽トラックを運転し、反対車線を走る普通乗用車と衝突する事故を起こしました。 駆け付けた警察官が検