◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ４―３広島（１１日・横浜）ＤｅＮＡの相川亮二監督は、１１日の広島戦でベンチ入りメンバーから外れて欠場した筒香嘉智内野手について、「コンディション不良」によるものと明らかにした。筒香は試合前の練習には参加していたが、その際にコンディション不良を訴えたという。相川監督は「今日の試合に出るコンディションではなかった。風邪やインフルエンザではない」と、チーム内に感染者が相