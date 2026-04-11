◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ４―３広島（１１日・横浜）広島・坂倉将吾捕手が７回２死一塁で１号２ランを放った。東から右翼席へ。４回以降は無安打に封じられていた左腕のスライダーを捉えた。これが４試合ぶりの安打。打率１割８分８厘と苦しんでおり、打撃の調子も「数字が物語っていますよ」と認めたが、復調に向けて「いっぱい打席に立たせてもらえている。出ている以上は、いい場面で一本打ったり、いい内容や結果を