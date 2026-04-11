モデルでタレントの「くみっきー」こと舟山久美子（34）が11日までに自身のYoutubeチャンネルを更新。夫婦時間の作り方について明かし、夫の言葉に感極まる場面があった。夫との移動中に、視聴者からの夫婦の悩みに答える動画を公開。夫婦の対話のための「夫婦の2人時間の作り方」について聞かれた質問に、意識してデート日を作っていることを明かした。「3カ月先まで一応仮押さえで、このあたりに2人時間あった方がいいなっ