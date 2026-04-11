◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１０節町田１―０柏（１１日・町田ＧＩＯＮスタジアム）町田はホームで柏に１―０で勝利した。序盤から一進一退の攻防が続く中、後半３０分にＦＷナサンホがＦＷ徳村楓大のクロスから放ったシュートのこぼれ球を押し込んで先制。そのまま完封勝利を収めた。２試合連続のクリーンシートに、黒田剛監督は「やっと町田らしい守備が見えてきた。ボールに強く行くこと、スライド、それからチャー