昨年のM−1グランプリ王者のお笑いコンビ「たくろう」が11日、両国国技館で行われたプロボクシング興行「Prime Video Boxing 15」に登場し、第1試合開始前のオープニングアクトとしてリング上で異例の漫才を披露した。「たくろう」の赤木裕（34）ときむらバンド（36）は昨年のM―1決勝ファーストラウンドでボクシングのリングアナウンサーについてのネタを披露し、決勝ラウンドに進出。勢いそのまま第21代目の王者に輝いた。