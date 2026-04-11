◇セ・リーグ中日3―9阪神（2026年4月11日バンテリンD）中日は本拠地に新設された「ホームランウイング」へ3被弾するなど計4発を浴び9失点で2連敗を喫した。井上監督が指揮を執った昨季から、2年連続で開幕から5カード連続勝ち越しなし。12球団最速となる10敗に到達し、借金は今季ワーストを更新する「7」に膨らんだ。先発・大野が初回、森下に決勝ソロを浴びるなど2被弾4失点で今季初黒星。3回に、ドラフト6位・花田