日本ハム戦に先発し、7回2失点で今季初勝利を挙げ12球団勝利を飾ったソフトバンク・上沢＝エスコンフィールドソフトバンクの上沢が今季初白星。球威があり、7回2失点の力投で12球団勝利を飾った。打線は四回に柳田が同点ソロ。六回は牧原大の適時打や近藤の3ランなど5点で援護した。日本ハムの伊藤は5回2/3で6失点と崩れ今季初黒星。