◇セ・リーグ巨人・井上―ヤクルト・高梨（東京ドーム）DeNA・石田裕―広島・床田（横浜）中日・高橋宏―阪神・高橋（バンテリンドームナゴヤ）◇パ・リーグ日本ハム・有原―ソフトバンク・松本晴（エスコンフィールド北海道）楽天・滝中―オリックス・ジェリー（楽天モバイル最強パーク宮城）西武・平良―ロッテ・広池（ベルーナドーム）