◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ・東▽第１０節横浜ＦＭ１―３ＦＣ東京（１１日・日産スタジアム）ホームの横浜ＦＭはカウンターで２失点を喫した後、後半２９分にＤＦ加藤蓮のミドルシュートで１点を返したが、４分後にオウンゴールを献上して１―３で敗れた。前節に一発退場で出場停止のＤＦキニョーネスに加え、主力ＤＦ角田も欠く中、苦しい戦いとなり７敗目を喫した。＊＊＊序盤、今季初先発のＭＦ天野を