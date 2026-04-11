ロッテのドラフト1位右腕・石垣元が11日、ファーム・リーグの日本ハム戦に先発するも1/3回を投げ、1安打4四死球3失点でKO。「今、自分の持ってるボールをしっかり投げられたのは良かったが、制球を乱してしまった」と初登板を振り返った。試合後、福浦2軍監督は4四死球と制球を乱したことについて「やっぱり初登板なんでね。今日は緊張してたんじゃないかなと思います」と初登板の難しさについて言及した。無死満塁から150キロ