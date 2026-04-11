◆パ・リーグ西武―ロッテ（１１日・ベルーナ）西武が初回、一挙４点を先制した。初回、先頭の桑原が遊ゴロで倒れるも、続く源田、小島の連打で１死一、二塁の好機。すると、渡部聖弥が田中晴が投じた１３４キロのフォークを左前に運び先制。渡部は一塁ベース上で右手を突き上げんだ。「甘く浮いてきた球を一発で仕留めることができてよかったです」とコメントした。２死満塁とした後、カナリオが右中間を破る走者一掃の適