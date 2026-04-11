「日本ハム３−６ソフトバンク」（１１日、エスコンフィールド）日本ハムが逆転負けで、連勝は２でストップ。ソフトバンク戦は開幕から４連敗となった。新庄監督は「向こうは主役が打って、こっちは主役が打てなかった。こんな日もある」とコメントした。先発の伊藤は６回途中７安打６失点で今季初黒星。１点リードの四回に柳田に同点ソロを浴びると、六回１死満塁から牧原の右前適時打で勝ち越され、柳町にも中犠飛を許した