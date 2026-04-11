ロッキーズの菅野智之投手（３６）が１０日（日本時間１１日）、敵地パドレス戦で先発。２勝目を目指したが２本のソロを被弾し６回２失点。勝ち負けはつかなかった。試合は９回にシーツにサヨナラ３ランを浴びロッキーズが２―５で敗れた。６日のフィリーズ戦で新天地初勝利を挙げてから中４日で登板した菅野は、４回までゼロを積み重ねた。だが５回にシーツとカンプサノにソロを浴び２失点。それでも何とか立て直すと、６回８