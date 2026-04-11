元Ｗｉｎｋの相田翔子が１１日、ＴＢＳラジオ「ドン・キホーテｐｒｅｓｅｎｔｓテリー伊藤昭和モーレツ天国」にゲスト出演した。相田は鈴木早智子と組んだデュオ・Ｗｉｎｋを１９８８年に結成。?アイドル冬の時代?にヒット曲を連発し、翌８９年には「淋しい熱帯魚」で日本レコード大賞を受賞した。ただ当初は歌手になりたかったわけではない。相田は「中学時代は女子ピロレスラーに憧れていて」と明かした。当時はライオ