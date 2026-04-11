クラシカルでノスタルジックな空間が広がる「富士屋ホテル」今回ご紹介する「富士屋ホテル」は、いつかは泊まってみたい憧れの宿！という方も多いのでは？明治11年（1878）に本格的リゾートホテルとして箱根・宮ノ下に誕生。箱根の美しい自然に囲まれ、建物の多くが登録有形文化財というこのホテルは、日本のホテル黎明期に開業し、西洋のホテルスタイルを日本に伝えた存在です。そして、2020年に大改修を終えて生まれ変わりました