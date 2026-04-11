旧奈良監獄って？旧奈良監獄は、明治41年（1908）に近代化を目指した国の一大プロジェクトとして誕生した明治五大監獄の一つ。数多くの裁判所や監獄の建設に関与した山下啓次郎が設計を担当しました。昭和21年（1946）には「奈良少年刑務所」と改名して、社会復帰と更生教育を重視する矯正施設として貢献。その後、歴史的価値と美しい建築の意匠が高く評価され、2017年に国の重要文化財に指定されました。秀麗なレンガ建築には、明