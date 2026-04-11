マリークワントの「MIZUIRO COLLECTION」がアフタヌーンティーに！ 「グランドニッコー東京 台場」の2階「The Lobby Cafe（ざ ろびー かふぇ）」。心地のよい吹き抜けのロビーフロアの空間の中で、毎回季節らしさを生かしたアフタヌーンティーが楽しめます。2026年5・6月は、イギリス・ロンドン発のコスメ・ファッションブランド「マリークワント」とのコラボが決定！2026年5月8日（金）から発売される「MARY QUANT MIZUIRO COLLEC