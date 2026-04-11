【モデルプレス＝2026/04/11】女優の藤原紀香が4月11日、自身のInstagramを更新。タイトなシルエットのスカート姿を公開し、反響が寄せられている。【写真】54歳ベテラン女優「抜群のスタイル」スカート姿公開◆藤原紀香、美脚際立つタイトスカート姿披露藤原は「仕事も私生活も全力で頑張ろうと刺激をもらいました」と英語でつづり、イベントに出席した際の充実感を報告。赤いカーディガンに黒のタイトスカートを合わせたコーディ