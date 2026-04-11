交際相手の女性の夫に刃物を示したなどの疑いで福岡県警の男性巡査が、書類送検されていたことが分かりました。銃刀法違反と強要未遂の疑いで書類送検されたのは、福岡県警の警察署で勤務していた男性巡査です。捜査関係者によりますと、男性巡査は去年夏ごろ、既婚者と知りながら女性と交際し、その後、交際を巡ってトラブルとなった女性の夫に対し、刃渡り約13センチの包丁を示して離婚しないよう迫った疑いです。男性巡査は女性