ザボディショップから、思わず手に取りたくなる可愛さの限定コラボが登場♡人気キャラクター「マイメロディ」と「クロミ」が“森の妖精”になった特別パッケージで、ボディケアアイテムが2026年6月4日（木）より数量限定発売されます。毎日のケアタイムがもっと楽しくなる、見た目も香りもときめくラインナップをぜひチェックしてみてください♪ キュートな限定デザインに注目 今回のコラボでは、マ