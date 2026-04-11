◇パ・リーグソフトバンク６―３日本ハム（2026年4月11日エスコンF）ソフトバンクの上沢直之投手（32）が、古巣エスコンフィールドの“お立ち台”で古巣ファンへの感謝を表した。「北海道はプロのキャリアのスタートを切った場所。たくさんの感謝の気持ちを持って登板しました」7回2死満塁でレイエスを見逃し三振。「ホームランで同点のシビれる場面でしたが海野を信じた」とホッとした表情を浮かべた7回2失点で今季