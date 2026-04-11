上沢直之投手ソフトバンクの上沢直之投手（32）が11日、エスコンフィールド北海道で行われた日本ハム4回戦で7回を2失点で勝利投手となり、プロ野球23人目の全球団勝利を達成した。現存する12球団全てからの白星で、昨年7月1日の有原航平（日本ハム、当時ソフトバンク）以来となった。上沢は千葉・専大松戸高から2012年にドラフト6位で日本ハムに入団した。24年にポスティングシステムを利用して米球界に挑戦し、レッドソックス