【ハノイ＝竹内駿平】カンボジアのシハモニ国王（７２）は１０日、中国・北京の病院で前立腺がんの診断を受けたと発表した。治療のため１〜２か月間、北京に滞在するという。国王は声明で、「北京の医師チームによる徹底的な診察の結果だ」と説明。医師の助言に従って治療を続ける必要があるため、「現時点で帰国することはできない」としている。王室は中国と関係が深く、国王は健康診断で度々訪中している。ノロドム・シアヌ