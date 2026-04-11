高須クリニック院長・高須克弥氏が11日、Xを更新。愛馬の勝利に喜びを爆発させた。所有するタカスタカスタカス（牡3、藤原英、父モアスピリット）が同日の中山7R「3歳1勝クラス」（ダート1200メートル、出走16頭）で、単勝1・3倍の断然人気に応え通算2勝目を挙げた。道中2番手追走から後続を6馬身突き放した。勝ち時計は1分10秒1。レース後、自身のXを通じ「これからの投資は競馬に決めた」と会心の投稿。別のポストでは愛馬の勝利