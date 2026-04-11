少し家事や育児を手伝ってほしいと言うと、「仕事で疲れてるから、無理」【漫画】本編を読む魚田コットン(@33kossan33)さんのエッセイ漫画『育児今昔物語』は、共働きでありながら家事と育児を一人で背負う女性の葛藤を描いた作品だ。パート勤務と在宅ワークをこなし、休む暇もなく家庭を回すなかで限界を迎えたとき、家族としての在り方が問われることになった。■「仕事で疲れている」という拒絶『育児今昔物語』01『育児今昔物