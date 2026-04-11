「中米ピンポン外交55周年記念大会および中米青少年スポーツ交流シリーズ活動」のキックオフセレモニーが4月10日、北京市内で開かれました。中国の韓正副主席が出席し、習近平国家主席の祝辞を代読するとともに、あいさつを行いました。韓副主席は、「1971年4月、中米『ピンポン外交』は両国人民の友好往来の扉を開き、両国関係の新たな幕開けとなった。『小さなボールが大きな地球を動かす』という伝説的な物語は、単なるスポーツ