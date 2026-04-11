ミッフィーのポップアップショップ「ミッフィーとめぐる かわいくて おいしい お店 miffy＋Ginza」が、4月22日（水）〜5月11日（月）の期間、東京・銀座にある松屋銀座8階イベントスクエアで開催される。【写真】オモカドに“ミッフィーの専門店”が誕生！おしゃれな店内を公開■銀座の老舗とミッフィーがコラボ今回開催される「ミッフィーとめぐる かわいくて おいしい お店 miffy＋Ginza」は、銀座ならではの歴史を感じる