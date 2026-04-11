これで４連勝だ。ヴィッセル神戸は４月11日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンドWEST第10節で、名古屋グランパスとホームで対戦した。27分に酒井高徳の得点で先制に成功。29分、52分に失点し逆転されるも、68分に佐々木大樹のPKで同点に追いつくと、81分、武藤嘉紀のゴールで試合をひっくり返す。そのまま３−２で競り勝った。 白星が４つ並び、勝点を25に伸ばした神戸は、WESTの首位を独走。SNS上では「とりあえず