ヴィッセル神戸は４月11日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第10節で名古屋グランパスとホームで対戦した。神戸は27分に先制する。エリア内右でルーズボールに反応した酒井高徳が強烈なダイレクトシュートを突き刺した。しかし、その２分後に木村勇大、後半に入って52分に森島司にゴールを奪われ、逆転を許す。それでも68分、佐々木大樹がエリア内で倒されてPKを獲得。これを自ら確実に仕留めて、スコアを振り出しとす