ポジションによって、適した行動規範がある。振る舞い、性格と言い換えてもいいだろうたとえば、ストライカーは奔放さ、虚栄心、利己主義が許される。むしろ、どこかで奨励されている。少々身勝手なところがあっても、それを貫く姿勢によって、ゴールという特別な仕事を果たしてくれたら、それで成立する。なくてはならないエゴの場合もあるだろう。一方、ディフェンダーにはストライカー的適性は当てはまらない。剛直さ、規