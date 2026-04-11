春の全国交通安全運動に合わせて、小・中学生で組織された交通少年団がドライバーに安全運転を呼びかけました。鹿児島市で11日行われた街頭キャンペーンには、鹿児島西警察署の警察官や交通少年団など、約40人が参加しました。交通少年団は鹿児島西警察署の少年剣道クラブの小・中学生がメンバーになっています。11日の街頭キャンペーンでは剣道着を身に着けた子どもたちがドライバーたちに安全