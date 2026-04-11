低気圧が通過する影響で北海道では焼尻で最大瞬間風速28.6メートルを記録しました。道北を中心に引き続き暴風に警戒が必要です。きょう(2026年4月11日)の北海道は、海は大きく波打ち旗やこいのぼりも飛ばされそうなほど風が非常に強い状態が続いています。最大瞬間風速は(11日)午後4時までに焼尻で28.6メートル、留萌で27.5メートルなど風に向かって歩けないくらいの暴風を記録しました。現在、警報が発表されて