鹿児島市で4月11日午前、軽乗用車が民家の塀に衝突する事故がありました。軽乗用車を運転していた男性（70）が意識不明の重体です。事故があったのは鹿児島市郡元の市道です。警察によりますと4月11日午前10時半ごろ、通行人から「車が家屋に衝突している」と警察に通報がありました。目撃者などの話では、軽乗用車がコインパーキングから路上に出た後、向かいの民家の塀に衝突したということです。この事故で、軽乗