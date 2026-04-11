◇プロ野球パ・リーグ 西武-ロッテ(11日、ベルーナドーム)西武が初回に4点を奪いました。前日リードして迎えた9回に4失点し敗れた西武ですが、この日の初回、2番・源田壮亮選手がヒットで出塁すると、続く小島大河選手も連続ヒットで1塁2塁のチャンスを作ります。ここでこの日4番に入った渡部聖弥選手が相手先発・田中晴也投手のフォークをはじき返し3連打で先制点を挙げます。さらにその後満塁を作ると、7番カナリオ選手がセンタ