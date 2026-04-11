◇MLB マリナーズ9-6アストロズ(日本時間11日、T-モバイル・パーク)アストロズの今井達也投手が日本時間11日、敵地でのマリナーズ戦に先発登板。1回を持たず3失点で降板し、メジャーのマウンド環境への対応という課題を口にしました。今季3度目の先発マウンドに上がった今井投手。前回登板では6回途中無失点の好投でメジャー初勝利を挙げましたが、この日は立ち上がりから制球に苦しみます。初回でわずか1アウトしか奪うことができ