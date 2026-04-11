中国上海市で開かれた「日中友好成人式」で記念撮影する参加者ら＝11日（共同）【上海共同】日中両国の若者が大人の仲間入りを祝う「日中友好成人式」が11日、中国上海市のホテルで開かれた。日中関係が悪化する中でも振り袖姿の中国人学生や漢服姿の日本人学生らが多数参加し、和太鼓の演奏や鏡開きを楽しんだ。3月に北京で開かれた日中合同成人式は、中国の大学側が中国人の学生に圧力をかけ、直前にキャンセルが相次いだ。