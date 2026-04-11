◆春季高校野球静岡県大会予選▽上位決定戦聖隷クリストファー７−１掛川東（１１日・掛川球場）新生・聖隷が好スタートを切った。春季高校野球静岡県大会予選・上位決定戦１試合が行われ、４月から田中公隆新監督（５１）が就任した聖隷クリストファーが掛川東に７―１で快勝した。センバツ大会後のＵ―１８日本代表候補強化合宿（３〜５日・関西圏）に参加したエース・高部陸（３年）が８回６安打１失点と好投。打線は６回に