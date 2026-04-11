ABEMA10周年を記念した特別番組『30時間限界突破フェス』内の企画『ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円』が11日に行われたが、挑戦者の一人にまさかのアクシデントが発生する事態となった。【映像】まさかの事態…マイクを向けられ状況を語った糸井嘉男本企画には元プロ野球選手で屈指の身体能力を誇る“超人”糸井嘉男の参戦が予定されていたが、会場には神妙な表情を浮かべる糸井の姿があった。「本当に悔しいんです