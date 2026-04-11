【エルサレム＝福島利之、カイロ＝溝田拓士】イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相が９日にレバノンと和平交渉を始めると表明した後も、イスラエルによるレバノンへの攻撃が続いている。交渉の進展は見通せず、イスラエルが焦点とする親イラン勢力ヒズボラの武装解除も極めて困難な情勢だ。ネタニヤフ氏は９日、「レバノンがイスラエルとの直接交渉の開始を要請してきた」と説明してみせたが、前日には「イランとの停戦には