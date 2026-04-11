◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ４―３広島（１１日・横浜）広島は２連敗で借金１となった。ターノックが４回９安打４失点で来日初黒星。先取点をもらった直後の３回に４連打を含む６安打で一挙４点を献上した。打線は東から３回に大盛の中前適時打で先取した。７回２死からモンテロが二ゴロ失策で出塁。アウトと判定されたが、全力疾走でリクエストをアピールして成功した。直後に坂倉が１号２ラン。１点差まで迫った。不振の小