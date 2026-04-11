俳優森七菜（２４）が１０日に東京都内で行われた主演映画「炎上」の初日舞台あいさつに、シャープなブルーのジャケット姿で登場した。前髪をおろしたウエーブなショート髪。この模様が伝えられ、可憐な衣装がネットでも話題に。「袖丈が長めで、ずっと萌え袖になってたの良かった」「可愛い」「スタイルがいいからこんなウエストを絞った衣裳が様になる」「衣装の袖がめっちゃ長かった」との反応が投稿されている。