◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ヤクルト（１１日・東京ドーム）巨人は１１日、ヤクルト戦のスタメンを発表した。坂本勇人内野手が「６番・三塁」で６試合ぶりに先発出場する。平山功太内野手が「７番・右翼」で東京ドームデビュー。ブライアン・マタ投手が来日初登板初先発し、山瀬慎之助捕手とバッテリーを組む。両チームのスタメンは以下の通り。【巨人】１（二）浦田２（中）松本３（遊）泉口４（左）キャベッジ５（一）増田