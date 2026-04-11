大相撲の春巡業が１１日、神奈川・藤沢市の秋葉台文化体育館で行われた。藤沢巡業は今回で３１回目の開催となった。チケットが完売した会場内では“３１”にちなみ、「サーティワンアイスクリーム」が１日限定の特別価格となる税込み２００円で販売された。通常価格より大幅に安いとあって、店舗の前には長蛇の列。関係者は昼前の段階で「２０００個以上売れました」と明かした。想定を上回る売れ行きに一時完売し、「入荷