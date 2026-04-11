◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１０節神戸３―２名古屋（１１日・ノエスタ）異例の緊急事態にサポーターからは悲鳴がこだました。神戸がリードして迎えた後半４４分、ＧＫ前川黛也とＤＦマテウストゥーレルが交錯し、頭同士が衝突。両者とも倒れて動くことができず、試合が中断した。その後、場内に救急車が到着。前川は担架でピッチを後にしたが、マテウストゥーレルが運ばれた。試合には勝利したものの、神戸は１６日に