◆米大リーグドジャース８ｘ―７レンジャーズ（１０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１０日（日本時間１１日）、本拠地・レンジャーズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、４４試合連続出塁の日本人新記録を樹立した。１点を追う５回１死一塁の３打席目に右前安打を放ち、一塁塁上では小さく手をたたいていた。ロバーツ監督は「（新記録は）素晴らしいと思