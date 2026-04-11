◆報知新聞社後援関東女子硬式野球リーグリポビタン杯争奪プレミアヴィーナスリーグゴールドジム９―７アサヒトラスト（１１日・府中市民球場）２０２６年度のヴィーナスリーグが開幕。ヤクルトで監督、ＧＭなどを歴任した小川淳司氏が監督に就任したゴールドジムが逆転勝ちで初戦を飾った。ヤクルト時代と同じ背番号８０のユニホームに身を包んだ小川監督は、ベンチの最前列に立ち続けて指揮を執った。６―７で迎えたラ