◆パ・リーグ日本ハム３―６ソフトバンク（１１日・エスコン）ソフトバンクの上沢直之投手が古巣の日本ハム相手に７回を２失点に抑え、史上２３人目の１２球団勝利を挙げた。ヒーローインタビューでは「本当に北海道は僕がプロ野球のキャリアをスタートしましたので、たくさんの感謝の気持ちを持ちながらマウンドに上がりました。（１２球団勝利は）まさかそんな選手になれると思っていなかったので達成できてうれしいです」と