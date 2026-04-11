◆パ・リーグ日本ハム３―６ソフトバンク（１１日・エスコンフィールド）日本ハムは先発・伊藤の乱調もあり完敗。開幕から対ソフトバンクは４連敗となった。５回までは柳田の本塁打による１失点と、粘りの投球を見せていた伊藤だが、同点で迎えた６回に四死球と安打で無死満塁のピンチ。海野を三振に仕留め１死としたが、牧原大の右前適時打で勝ち越しを許すと、柳町に中犠飛、近藤には右越え５号３ランをたたき込まれ、６回